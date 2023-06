Week-end historique à Waterloo et concert mélancolique à Bruxelles

Le "Weekend Historique 1815", c’est deux jours en immersion totale en plein cœur de la bataille de Waterloo. C’est l’occasion idéale pour en apprendre un peu plus sur l’histoire de notre pays d’une manière plutôt originale et surprenante ! Entre cavaliers, bivouacs, costumes d’époque et tirs à canon, la reconstitution de la bataille s’annonce plus vraie de nature. Vous pourrez ainsi vivre une folle escapade en 1815 tout en restant à notre époque !

Rendez-vous au pied de la Butte du Lion de Waterloo les 1er et 2 juillet prochains.

Informations et réservation sur le site officiel du "Weekend Historique 1815"