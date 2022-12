Week-end glacial avant un Noël doux

Dimanche, le temps sera d’abord ensoleillé puis les nuages viendront de l’ouest. Vers 10h, le temps sera nuageux à l’ouest et vers 13h tout le pays sera couvert et nuageux.

Le vent va se lever demain et les températures vont commencer à remonter dans le courant de l’après-midi. Il fera de moins en moins froid. On attend quelques pluies sur le nord en soirée et ces pluies se généraliseront durant la nuit partout.

Tendance pour la semaine avant Noël : une semaine venteuse et douce avec une succession de perturbations et d’éclaircies.

A priori, Noël sera assez doux et sans neige.