Week-end festif au Carnaval de Nivelles et balade guidée de la Calestienne

Joie et folie seront au rendez-vous au Carnaval de Nivelles ! Faites un pied de nez à la morosité hivernale et prenez part aux festivités du plus ancien carnaval du Brabant wallon. Au programme : tambours, fanfares, soumonces, cavalcades et défilés avec pas moins de 10 sociétés de Gilles déjà dans les starting-blocks.

Ça commence dès ce samedi 25 février avec le Carnaval des enfants. Ne ratez pas l’élection des princes et des princesses du Carnaval !