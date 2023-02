Week-end en immersion à Tokyo et balade nature sur un champ de bataille historique

Pour une balade au grand air, optez plutôt pour une visite guidée aux alentours de la commune de Lasne, à la découverte des chemins et prairies encore marqués par les souvenirs de la bataille de Waterloo. Zora Vanhellemont, biologiste et institutrice de formation, vous propose un programme adapté à toute la famille mêlant nature et histoire.

Réservez vite pour un moment de déconnexion dès 3€