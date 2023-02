Week-end en famille au festival Anima et balade dans le bois de la Mer de sable

Pour cette 42e édition du festival Anima à Bruxelles vous aurez la chance de découvrir près de 150 séances de projection entre le 17 et le 26 février. En plus de découvrir les nouvelles pépites du cinéma d’animation belge et international et vous pourrez également participer à des présentations, soirées et ateliers.

Cette édition célébrera tout particulièrement le cinéma d’animation contemporain espagnol avec en ouverture du festival le film "Nayola" de José Miguel Ribeiro.

Pour son premier long-métrage coproduit par un studio Belge, José Miguel Ribeiro nous livre avec beaucoup d’émotions l’histoire d’une famille déchirée par la guerre civile Angolaise.

Venez faire le plein d’émotions à partir de 6,50€.