Week-end de Pâques : à quoi s'attendre sur nos routes ?

À l'approche des vacances de printemps, vous vous posez peut-être la question suivante : mon trajet sera-t-il compliqué ? Si on s'en réfère à Touring Mobilis, le trafic sera chargé sur nos routes ce vendredi 7 avril durant l'après-midi mais également samedi matin. Pour les vacanciers, il est conseillé de partir vendredi matin ou plus tard dans la soirée et le samedi à partir de midi.

Pour les retours, la circulation sera très dense le lundi de Pâques en fin d’après-midi et en soirée.

Chez nous les routes concernées seront l’E40 entre Bruxelles et Ostende et l’E411 entre Bruxelles et le Luxembourg.