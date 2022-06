Week-end de la fête des pères au Fort de Saint-Héribert

La meilleure saison pour passer une journée à Wépion, c’est bien sûr celle-ci. Une fois que vous serez remplis de fraises jusqu’à la garde, vous pourrez visiter le Fort de Saint-Héribert…

C’est l’un des forts destinés à protéger Namur, quand la toute jeune Belgique se construit une dignité militaire, à la fin du 19e siècle. On en doit les plans à Brialmont, architecte et homme politique, formé à l’armée, et qui, ironie de l’affaire, s’est inspiré de ce que faisaient les Allemands… Aujourd’hui, l’état du Fort témoigne encore de ce qui s’y est joué en 1914 puis en 1940. Le Fort de Saint-Héribert vous donne rendez-vous ces 11 et 12 juin à l’occasion du week-end de la fête des pères avec des balades, des concerts d’accordéons et des pains saucisses !