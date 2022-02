Week-end Chostakovitch sur Musiq3 dans le cadre du Festival "Shostakovich – The Other Revolutionary" de Bozar et du BNO

S’il y a bien un artiste soviétique qui exerce une réelle fascination, c’est Shostakovich, le compositeur qui, contrairement à Prokofiev et à Stravinsky, n’a jamais renié sa patrie. Tout au long de sa vie, Shostakovich a composé des œuvres qui ont été jouées par les grandes institutions musicales soviétiques : en 1917, année de la révolution et de tous les espoirs ; sous le régime bolchevique ; pendant l’âge d’or du stalinisme et enfin, sous Khrushchev et Brezhnev. Même bridé et parfois sous le joug de la répression, Shostakovich n’a cessé de composer, maintenant un équilibre fragile dans son art entre validation du régime et rejet de celui-ci, expression artistique personnelle et propagande étatique. Il nous a ainsi laissé une œuvre magistrale à ce point complexe qu’elle est aujourd’hui encore sujette à controverse. Dans des circonstances difficiles, il a exploré la liberté du carcan, toujours sur le fil du rasoir. Cela a fait de lui " The Other Revolutionary ".

The other Revolutionary, le titre du festival que Bozar et le Belgian National Orchestra consacrent au compositeur russe. Et Musiq3 vous propose trois soirées de concerts, dont deux seront en direct de Bozar :

Le vendredi 25 février à 20h, Fabrice Kada présente le concert du Belgian National Orchestra. L’Orchestre sera aux côtés de Lucas Debargue, Leo Wouters, Mikhail Petrenko et le Chœur Symphonique Octopus, sous la baguette du chef Hugh Wolff, dans le Concerto pour piano, trompette et cordes, et la Symphonie 13 "Babi Yar" de Shostakovich.

Le samedi 26 février à 20h, les auditeurs retrouvent Fabrice Kada pour le concert de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, avec Evgeny Nikitin, sous la direction de Marko Letonja. Au programme : la Suite Katerina Ismailova, op. 114 a, et la Symphonie n° 15, op. 141 de Shostakovich, ainsi que les Chants et danses de la mort de Modest Mussorgsky.

Le dimanche 27 février 20h, Musiq3 diffusera à 20h le concert du Belgian National Orchestra et de Truls Mørk, sous la direction de Hugh Wolff, concert capté le jour-même à 15h et présenté par Christine Gyselings. Le week-end dédié à Shostakovich sera ainsi clôturé par son 1er Concerto pour violoncelle et sa Symphonie n°11.