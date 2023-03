Week-end chargé d’Histoire au Château de Freÿr et découvertes littéraires à la Foire du livre de Bruxelles

Le domaine de Freÿr rouvre ses portes dès le premier du mois, et ce n’est pas un poisson d’avril ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’Histoire et d’élégance. Promenez-vous dans les jardins et visitez ce château majestueux reconnu comme "Patrimoine exceptionnel de Wallonie".

Situé au bord de la Meuse face aux falaises creusées par le fleuve, c’est dans un cadre bucolique et enchanteur que le château vous attend. Vous pourrez également marcher dans les pas de Louis XIV et d’autres figures historiques venues s’imprégner du charme de ces lieux.

Une activité qui plaira à toute la famille, d’autant plus qu’elle est gratuite pour les moins de 12 ans.