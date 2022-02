Week-end au soleil avant une semaine instable

Il faudra profiter de ce week-end avant le retour d'un temps instable à partir de lundi.

Le soleil sera au rendez-vous ce samedi malgré un ciel parfois voilé. Il y a eu des gelées nocturnes et matinales et à partir de midi, nous passons au-dessus des 0°. Les températures sont de saison et agréables sans excès : entre 3 et 8°. Vent de sud avec des rafales de 30-40 km/h.

Le ciel restera assez dégagé la nuit prochaine. Le temps restera sec et on attend des gelées nocturnes avec de 0 et -4°.

La journée de dimanche sera à nouveau ensoleillée surtout à l’est. Le ciel sera un ciel plus laiteux voir blanc sur l’ouest en après-midi. Maxima en légère hausse avec de 6 à 11°. Le vent se renforcera avec des rafales de 40-50 km/h.

Une perturbation arrivera par la côte en fin de soirée et traversera lentement le pays durant la nuit. Elle sera d’abord modérément active sur le nord durant la nuit et plus faiblement active sur le sud lundi matin. Le vent se renforcera la nuit jusqu’à 80-85 km/h.

Lundi 14 février, la journée débutera sous les nuages et quelques averses puis nous passerons à un ciel de traîne avec de belles éclaircies mais peut-être aussi quelques averses par moment. Maxima en moyenne de 9-10°.