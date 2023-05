Wednesday : Le rock indé sous son meilleur jour

La technologie ouvre d’infinies possibilités et permet quelques tours de passe-passe. Comme de se glisser, à distance, dans la voiture de Karly Hartzman. La chanteuse du groupe Wednesday cramponne son téléphone juste à côté du volant et allume sa caméra. Embarqué en visio à bord du véhicule, JAM se faufile sur les routes de Caroline du Nord. Par la fenêtre, le paysage défile : forêt de sapins, montagnes au loin, paysages verdoyants, chaînes de restauration rapide... L’interview démarre sur les chapeaux de roue. "Je suis né à Greensboro, à environ deux heures de route d’ici", raconte-t-elle. "J’ai grandi en chantant, le plus souvent lors de fêtes juives ou à la synagogue. Chez moi, mon père jouait des reprises en s’accompagnant à la guitare. On chantait souvent ensemble, surtout le "Lean on Me" de Bill Withers. C’est l’un de ses titres préférés. Au collège, puis au lycée, je n’osais pas dire aux autres que je m’intéressais à la musique. J’étais une enfant timide, assez réservée. En arrivant à l’université, je me suis dit : "Et puis merde, c’est ce que j’ai toujours voulu faire !" J’ai racheté la guitare d’un pote pour une centaine de dollars et j’ai appris à jouer en regardant des vidéos sur YouTube."