Wednesday, le retour de la famille Adams

Certes, l’univers et l’intrigue qui va avec fait un peu penser à Harry Potter avec le côté héros adolescent différent, ayant des pouvoirs et qui se retrouve dans une institution pour marginaux en opposition aux "normis" qui ne peuvent pas comprendre. Mais ça n’empêche pas à la série de garder son originalité.

Et ça n’empêche pas Mercredi Adams de se retrouver dans des intrigues qui lui sont propres entre affaire de meurtres non élucidés, histoire de famille cachée et monstres affreux.

Une série à pieds joints dans 2022

Effectivement, comme l’explique Canalplus contextualiser la série autour du personnage de Mercredi Adams, qui contrairement à l’histoire originale n’a pas 13 ans mais est plus âgée permet d’ancrer l’histoire dans un "teen drama". Et donc d’élever les personnages autour à la fois de l’univers fantastique lié à l’histoire mais également autour de problématiques chères aux adolescents.

C’est ainsi que le personnage de Mercredi Adams est un personnage fort et féministe qui se bat et se lève pour "la vérité" comme elle dit et qu’elle n’a pas besoin d’hommes pour venir la sauver ni lui dire quoi penser. Un personnage féminin fort qui est qui plus est dénué d’émotions et donc sur lequel les clichés habituels n’ont pas de prise.

A cet égard, la performance de la jeune actrice de 20 ans, Jenna Ortega doit être saluée. Elle parvient à être juste tout du long de la série, dans un rôle qui demande énormément d’efforts tant dans le jeu que dans les compétences.

Et ce n’est pas le seul rôle impressionnant. On retrouve également Gwendoline Christie dans le rôle de la principale Larissa Weems. La même qui jouait Brienne de Torth dans Games of Thrones et qui parvient avec cette série à nous montrer ici toute l’étendue de son talent.

Tim Burton, le roi du gothique chic

Tim Burton est à la réalisation de 4 épisodes sur les 8 de cette première saison. Et ça se sent ! Qui d’autre que Tim Burton pour parvenir à créer un univers imaginaire aussi soigneusement ? Le réalisateur d’ "Edward aux mains d’argent" a su, à nouveau, montrer avec brio sa patte pour l’humour caustique et noir et un esthétisme imparable. Un art du rock gothique modernisé au service de la série et de l’histoire de la famille Adams.