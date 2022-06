"Wednesday" (La Famille Addams), le teaser de la série qui dévoile Jenna Ortega en Mercredi

La série en 8 épisodes est attendue en fin d’année. Elle est signée Tim Burton, et pour incarner le personnage de Mercredi, c’est la très en vogue Jenna Ortega qui s’y est collée.

Encore une petite prodige de l’écurie Disney Channel aujourd’hui fort plébiscitée dans les séries (You) et au cinéma. À à peine 20 ans, Jenna Ortega a déjà montré son talent, particulièrement dans le drame The Fallout et encore plus récemment dans le film d’horreur X des studios A24, label de cinéma indépendant américain trop cool. Aujourd’hui, on la découvre, – parfaite -, en Wednesday Addams dans ce court teaser fraîchement dévoilé par le géant du streaming. Exit donc la Mercredi incarnée par Christina Ricci dans les films cultes des années 90, même si elle est annoncée au casting, mais on ne sait pas pour quel rôle. Ce sera donc Jenna Ortega la nouvelle ado sombre de 16 ans dans la série, avec comme parents Catherine Zeta-Jones en Morticia Addams et Luis Guzman en Gomez.