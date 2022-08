"Wednesday" : bande annonce pour la Famille Addams de Tim Burton

Pour réaliser la série sur la sinistre fille Addams, Miles Millar et Alfred Gough (les créateurs de Smallville) qui en ont eu l’idée, ont fait appel au maître des ambiances gothiques : Tim Burton, afin qu’il nous replonge dans la conception originale du dessinateur Charles Addams dont les planches sont apparues pour la première fois dans le New Yorker.

Alors que Millar et Gough s’attendaient à une réponse négative de Burton, un accord a été scellé après la lecture du scénario du premier épisode : Tim est producteur exécutif et réalisateur de quatre des huit épisodes, contribuant à façonner l’aspect général de la série. "L’ambition de la série était d’en faire un film de Tim Burton de huit heures", a commenté Miles Millar. L’ambition était aussi de ne surtout pas en faire un remake ; le but n’est pas d’en faire un redémarrage des films ou de la série des années 60.

Pour ses premiers pas dans la télévision, Burton a fait appel à sa collaboratrice de longue date et quatre fois oscarisée, Colleen Atwood, en tant que costumière. Si les membres de la famille Addams évoluent, le look de chacun est intemporel.