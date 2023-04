"Wecandoo", les artisans bruxellois vous partagent leur passion grâce à des ateliers créatifs

C’est aux côtés de Yannick, passionné de la fermentation que vous apprendrez à cuisiner votre propre Kimchi. Yannick s’est reconverti dans la fermentation en 2017 et a depuis lancé sa propre entreprise, "Fermenthings", avec l’envie de partager sa passion pour la fermentation. En plus de vous apprendre les bases de la fermentation et de vous expliquer comment préparer vos propres légumes (dont le chou), Yannick vous fera goûter aussi quelques unes de ses créations originales. "Yannick est très pédagogue, multilingue et a une riche expérience et vaste connaissance du sujet !" commente Mona, qui a pris part à cet atelier il y a quelques mois. Vous repartirez de cet atelier avec deux préparations de Kimchi !

Durée : 3h

Coût : 49€/personne

Réservez l’atelier