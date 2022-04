WEC, remportez des accès afin d'assister aux 6 heures de Spa-Francorchamps

L'épreuve des TotalEnergies 6 Heures de Spa-Francorchamps a pour particularité d'être la seule à avoir toujours figuré au calendrier depuis la naissance du FIA WEC en 2012. Mais cette année, c'est un circuit avec des infrastructures piste et hors-piste rénovées durant la trêve hivernale qui attend les 37 concurrents de la liste des engagés de cette deuxième manche de la saison 2022, programmée du 5 au 7 mai.

En 2019, plus de 50.000 personnes ont assisté au rendez-vous belge du Championnat du Monde d’Endurance et cela fait des années que les 6 Hours of Spa-Francorchamps sont l’un des musts des épreuves du calendrier national.