WEC : Petit crash, puis énorme crash de la Toyota N.7 aux 1000 Miles de Sebring

Grosse frayeur pour le pilote de la Toyota TS050 Hybrid N.7 José Maria Lopez ce vendredi lors des 1000 Miles de Sebring : alors qu'il occupait provisoirement la tête de l'épreuve d'ouverture de la saison 2022 du WEC, le Championnat du Monde d'Endurance, l'Argentin a perdu le contrôle de son Hypercar à deux reprises.

José Maria Lopez a, dans un premier temps, réussi à remonter en piste après avoir percuté une première fois le mur de pneus suite à un contact avec une Porsche 911 RSR GTE avant d'aller s'encastrer beaucoup plus violemment dans un mur de pneus moins d'une minute plus tard, visiblement à cause d'une défaillance technique.

Le pilote argentin de la Toyota N.7 en est sorti indemne, mais la course a été neutralisée (drapeau rouge) pour permettre la remise à neuf du mur de pneus.