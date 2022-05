WEC : Les Six Heures de Spa-Francorchamps en direct vidéo (LIVE intégral)

La deuxième épreuve du Championnat du Monde d'Endurance se déroule ce samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps. Nous vous proposons de vivre les 6 Heures de Spa en direct vidéo intégral !

Battue à Sebring après neuf victoires consécutives en WEC, l'équipe Toyota aura à cœur de renouer avec la victoire sur un circuit où elle s'est imposée ces cinq dernières années.

Mais Alpine, qui a goûté au succès aux Etats-Unis pour la première fois dans la catégorie reine, veut poursuivre sur sa lancée et préparer au mieux les 24 Heures du Mans, qui se dérouleront d'ici un mois dans la Sarthe.

Du côté des GT, on s'attend à un nouveau duel entre Porsche et Ferrari. Le Belge Jan Heylen, qui sera le seul de nos compatriotes au départ, espère lui un bon résultat en LMGTE Am au volant de la Porsche 911 RSR-19 #88 de l'équipe Dempsey-Proton Racing.