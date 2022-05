WEC : La Toyota n°7 remporte les Six Heures de Spa-Francorchamps, WRT 3e au classement général

Perturbés par des conditions météo difficiles, les 6 Heures de Spa-Francorchamps, deuxième manche du championnat du monde d’endurance (FIA WEC), ont été remportées par la Toyota n°7 de Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (G-B/Jap/Arg). Toyota aura donc gagné son combat face à l’Alpine. L’équipe belge WRT est montée sur la plus petite marche du podium.

La deuxième manche du championnat du monde d’endurance (FIA WEC) aura été marquée par trois drapeaux rouges, un pour une sortie de piste et deux en raison de la pluie, pour une durée totale d’une heure et sept minutes. Si la première moitié de course a été particulièrement agitée, la deuxième a été plus calme, même si la troisième interruption est intervenue dans la quatrième heure.

Au final, c’est la Toyota GR010 Hybrid de Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (G-B/Jap/Arg) qui s’est imposée avec 27 secondes d’avance sur l’Alpine A480 de Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxivière/André Negrão (Fra/Fra/Bré). Le trio Conway/Kobayashi/Lopez a pu compter sur l’abandon de la voiture sœur en raison d’un problème technique à la mi-course pour s’imposer, tout en gardant toujours une petite marge sur l’Alpine en deuxième partie de course.

En tête au plus fort des averses, l’Oreca 07-Gibson de l’équipe belge WRT, pilotée par Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast (Ind/P-B/All) n’a logiquement pas pu suivre le rythme des Hypercars avec l’amélioration des conditions de piste. Elle s’est néanmoins imposée en LMP2, terminant 3e du classement général. Pour l’équipe de Vincent Vosse, le succès est total puisque la deuxième Oreca, pilotée par Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nota (Por/Aut/Fra) a assuré le doublé en LMP2.

En GTE-Pro, la victoire est revenue à la Ferrari 488 GTE de James Calado/Alessandro Pier Guidi (G-B/Ita), après avoir résisté jusqu’au bout aux assauts de la Porsche 911 RSR de Michael Christensen/Kévin Estre (Dan/Fra).

En GTE-Am, c’est la Porsche 911 RSR de Christian Reid/Harry Tincknell/Sebastian Priaulx (All/G-B/G-B) qui l’a emporté. Quant à Jan Heylen, seul pilote belge engagé, il a terminé 9e en GTE-Am.

Troisième manche du FIA WEC, les 24 Heures du Mans auront lieu les 11 et 12 juin prochains.