WEC : Doublé Toyota aux 6 Heures de Spa, Sarah Bovy 5e en GTE-Am

Toyota a fait le doublé samedi aux 6 Heures de Spa-Francorchamps, troisième manche du championnat du monde d’endurance (FIA WEC). Sarah Bovy (Porsche 911 RSR) a terminé 5e en GTE-Am.

Toyota a remporté les 6 Heures de Spa-Francorchamps pour la septième fois d’affilée, la firme nippone étant invaincue depuis 2017. Un doublé acquis après une course tout en maîtrise. Une neutralisation suite à la sortie de la Ferrari 499P de l’Italien Antonio Fuoco dans l’avant-dernière heure avait permis à la concurrence de se rapprocher, mais rien n’y a fait. Le trio Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez (Jap/G-B/Arg) a remporté sa deuxième course de la saison avec 13 secondes d’avance sur Brendon Hartley/Sébastien Buemi/Ryo Hirakawa (N-Z/Sui/Jap).

La Ferrari 499P d’Alessandro Pier Guidi/James Calado/Miguel Molina (Ita/G-B/Esp) a terminé à la troisième place après avoir doublé la Porsche 963 de Michael Christensen/Dane Cameron/Frédéric Makowiecki (Dan/USA/Fra) dans le dernier tour. L’autre Porsche 963, sur laquelle on retrouvait le Limbourgeois Laurens Vanthoor, avait abandonné après deux heures de course alors qu’elle occupait la deuxième place.

En GTE-Am, la Liégeoise Sarah Bovy (Porsche 911 RSR) a terminé 5e avec ses équipières Michelle Gatting (Dan) et Rahel Frey (Sui). Le seul équipage 100% féminin n’a pas été verni durant les différentes neutralisations et n’a pas su capitaliser sur son excellent début de course. Elles échouent à une dizaine de secondes du podium. Ulysse De Pauw (Ferrari 488) a terminé à la 6e place, une performance qui ne résume pas forcément ses deux très bons relais. Quant à Alessio Picariello (Porsche 911 RSR), il ne pouvait faire mieux que 11e. Sa course a été compromise après deux tours et la sortie de le bac à graviers de son équipier italien Claudio Schiavoni.

Enfin, l’équipe belge WRT s’est imposée à domicile en LMP2 avec le trio Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz (Ago/Pol/Sui). Mouvementée, la course a été interrompue à sept reprises, dont quatre voitures de sécurité. La catégorie Hypercar a particulièrement souffert avec quatre abandons dont la sortie très spectaculaire du Néerlandais Renger van der Zande (Cadillac V-Series. R) au Raidillon, mais sans gravité pour le pilote. Avec le retour massif des constructeurs dans la catégorie reine, la troisième manche du championnat du monde d’endurance a connu un véritable succès populaire puisque 72 244 spectateurs ont été annoncés par les organisateurs. La prochaine course aura lieu au Mans, en France, pour l’édition du centenaire des 24 Heures les 10 et 11 juin prochains.