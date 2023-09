WEC : Doublé Toyota aux 6 Heures de Fuji, Laurens Vanthoor, longtemps leader, emmène Porsche sur le podium

La Toyota GR010 Hybrid #7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Jose Maria Lopez a remporté ce dimanche les 6 Heures de Fuji, 6e des 7 épreuves de la saison 2023 du WEC, le Championnat du Monde d'Endurance.

Le constructeur japonais s'est offert un doublé à domicile puisque la #8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa a terminé à la deuxième place.

Ce résultat permet au Toyota Gazoo Racing de décrocher un nouveau titre chez les constructeurs.

Laurens Vanthoor, qui a passé les deux premières heures de la course au volant de la Porsche 963 #6, a longtemps occupé la tête de l'épreuve après avoir pris un départ tonitruant. Le pilote belge et ses coéquipiers, Kevin Estre et André Lotterer, sont montés sur la troisième marche du podium après avoir mené la course pendant près de quatre heures.

Pour sa première en Hypercar, Stoffel Vandoorne, accompagné par Loïc Duval et Gustavo Menezes, a hissé la Peugeot 9X8 #94 à la septième place derrière les deux Toyota, deux Porsche et les deux Ferrari.

En LMP2, la victoire est revenue à l'Oreca 07 - Gibson #41 de l'équipe belge WRT et pilotée par Robert Kubica, Rui Andrade et Louis Delétraz. L'autre prototype hennuyer a terminé troisième (Robin Frijns, Sean Gelael et Ferdinand Habsburg) après une belle bagarre en fin de course avec la United Autosports #22.

EN LMGTE Am, la Porsche 911 RSR - 19 #85 des Iron Dames, la Belge Sarah Bovy, la Danoise Michelle Gatting et la Suisse Rahel Frey, s'est classée quatrième. La victoire est revenue à la Ferrari 488 GTE Evo #54 de l'équipe AF Corse.

Autre Belge au départ, Alessio Picariello (Porsche 911 RSR - 19 Iron Lynx #60) a terminé à la 11e place en GT en compagnie des Italiens Claudio Schiavoni et Matteo Cressoni.