WEC : Alpine s'adjuge les 1000 Miles de Sebring, Sarah Bovy cinquième en GTE-Am

L'Alpine A480 - Gibson #36 de Nicolas Lapierre, André Negrao et Matthieu Vaxivière a remporté ce vendredi les 1000 Miles de Sebring, la manche inaugurale de la saison 2022 du WEC, le Championnat du Monde d'Endurance.

L'épreuve américaine n'est pas allée à son terme en raison de l'orage qui s'approchait du circuit. L'Alpine A480 a devancé la Toyota GR010 #8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, et la Glickenhaus 007 LMH #708 d'Olivier Pla, Romain Dumas et Ryan Briscoe.

La course a été marquée par le crash très impressionnant de la Toyota GR010 #7 : alors qu'il occupait provisoirement la tête, José Maria Lopez a perdu le contrôle de son Hypercar à deux reprises.

L'Argentin a, dans un premier temps, réussi à remonter en piste après avoir percuté une première fois le mur de pneus suite à un contact avec une Porsche 911 RSR GTE avant d'aller s'encastrer beaucoup plus violemment dans un mur de pneus moins d'une minute plus tard, visiblement à cause d'une défaillance technique.

José Maria Lopez en est sorti indemne, mais la course a été neutralisée (drapeau rouge) durant de longues minutes pour permettre la remise à neuf du mur de pneus.

En LMP2, les deux Oreca 07 - Gibson alignées par l'équipe belge WRT sont montées sur le podium, la victoire revenant à United Autosports.

Côté belge, Sarah Bovy, la seule de nos représentants présents au départ des 1000 Miles de Sebring, a terminé à la cinquième place en GTE-Am avec la Ferrari 488 GTE EVO #85 de l'équipe italienne Iron Dames.

La prochaine épreuve du Championnat du Monde d'Endurance se déroulera à Spa-Francorchamps le samedi 7 mai prochain.