WEC, 6 Heures de Monza : Ferrari à domicile après son triomphe aux 24 Heures du Mans (Direct vidéo 12h15)

Le Championnat du Monde d'Endurance fait étape en Italie ce week-end, un mois après le triomphe de la Ferrari 499P #51 aux 24 Heures du Mans.

Les tifosi rêvent de voir une Hypercar rouge remporter les 6 Heures de Monza, mais Toyota, Cadillac, Porsche et Peugeot ont soif de revanche... La RTBF et Auvio vous proposent de vivre la cinquième épreuve de cette passionnante saison 2023 du WEC en direct vidéo intégral dès 12h15 !

36 voitures prendront le départ des 6 Heures de Monza sur le coup de 12h30 : 13 Hypercar, 11 LMP2 et 12 LMGTE.

La Toyota GR010 Hybrid #7 s'élancera depuis la pole position. Lors de la séance de qualification, samedi après-midi, le bolide japonais a devancé la Ferrari 499P #50 de... 17 millièmes. Sept voitures (les deux Toyota, les deux Ferrari, les deux Peugeot, la Cadillac) ont terminé la séance de qualification dans la même demi-seconde.

Pour trois des quatre pilotes belges qui disputent l'intégralité de la saison du WEC, cette épreuve est la course à domicile de leur équipe : Ulysse De Pauw (Ferrari 488 GTE EVO #21) est actif chez AF Corse, alors que Sarah Bovy (Porsche 911 RSR - 19 #85) et Alessio Picariello (Porsche 911 RSR - 19 #60) défendent respectivement les couleurs - reconnaissables entre toutes - des Iron Dames et d'Iron Lynx.

"Nous sommes super motivés à l'idée de rouler sur ce circuit mythique, développe Ulysse De Pauw. Encore plus en tant que pilote Ferrari ! Monza, c'est plus technique que ce qu'on croit. On attend toujours un premier podium cette saison : on n'est pas passé loin à Sebring et à Portimao, puis on a vécu deux courses un peu moins bonnes à Spa et au Mans. Mais je pense qu'on a le potentiel pour aller chercher le podium."

"Monza, ça me rappelle souvent de bons souvenirs : ma première pole position l'an dernier, et c'est aussi ici qu'on m'a annoncé que j'allais disputer les 24 Heures du Mans pour la première fois !, sourit Sarah Bovy, qui a... à nouveau signé la pole position en LMGTE Am samedi ! Et puis, c'est un circuit rempli d'histoire, plein de passion. On a très envie de ramener une coupe à l'équipe. Depuis le début de la saison, on court derrière notre première victoire en WEC. Je pense qu'on a, à un moment donné, mené toutes les courses du championnat ! On a parfois manqué d'un peu de réussite, parfois d'un peu de rythme... Il faut que tout s'aligne en Championnat du Monde ! On doit faire une bonne course, mais on doit aussi battre tous les autres qui font une bonne course. Mais je n'en démords pas, on gagnera une course en WEC tôt ou tard."

"C'est toujours sympa de disputer une épreuve avec beaucoup de public, comme à Spa et au Mans cette année, ajoute Alessio Picariello. Cela demande un peu plus d'efforts, parce qu'il y a beaucoup d'attention et d'événements autour de l'équipe. Mais j'ai hâte de vivre ça depuis l'intérieur de l'équipe Iron Lynx ! Si on arrive à faire une course assez propre, il y a moyen d'aller chercher un bon résultat. Monza, c'est une piste que j'affectionne tout particulièrement. Cela peut sembler simple, mais ça ne l'est pas du tout ! Il y a beaucoup de petites astuces, il faut vraiment être précis."