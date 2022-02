Websérie : dans les coulisses du meilleur restaurant végétarien du monde (2020)

En mai 2020, le restaurant lyonnais Culina Hortus était sélectionné comme Meilleur restaurant végétarien au monde par We’re Smart Green Guide. "Adrien Zedda n’a peut-être pas trente ans, mais il peut déjà se considérer comme l’un des meilleurs chefs de légumes au monde. Chez Culina Hortus, il transforme les légumes en un véritable festin avec une créativité exceptionnelle, ce qui donne des plats raffinés, bien équilibrés, sains et surtout délicieux" déclarait le fondateur du concours, Franck Fol, au média Actu Lyon.

En 2022, en plus de continuer à proposer des plats originaux et savoureux, le restaurant s’est lancé dans une production un peu différente : une websérie documentaire de 12 épisodes pour faire découvrir ses coulisses. Intitulée "ORIGINIS", le premier épisode est consacré à la bière et il vient d’être diffusé. (A voir ci-dessus)

"Notre websérie documentaire vous immergera dans les problématiques du restaurant, les coulisses de Culina Hortus, les envies de Thomas Bouanich de vous raconter son histoire et de vous faire rencontrer les artisans, producteurs, qui nous accompagnent. Le format mêle fiction et réalité, et sera de plus en plus immersif au fil de la saison qui comportera 12 épisodes à raison d’une diffusion par mois." peut-on lire sur les réseaux sociaux de Culina Hortus.

Dans le premier épisode, on suit donc le patron et le sommelier de Culina Hortus dans leur rencontre avec Johan Terrail, un consultant biérologue, afin de mettre au point un accord mets-bières à la carte du restaurant. Objectif : trouver une bière locale et bio qui séduira les envies de Thomas Bouanich. Le restaurateur et le sommelier vont finalement opter pour une gueuze à la verveine, produite spécialement pour le restaurant.

Une manière originale de découvrir la cuisine 100% végétarienne et les coulisses de ce restaurant gastronomique lyonnais. Un court épisode sera diffusé chaque mois. Il faudra donc prendre votre mal en patience pour découvrir la suite des coulisses du restaurant. Notez qu’en regardant cette websérie, vous aurez probablement l’envie urgente de faire un citytrip à Lyon pour tester la cuisine de Culina Hortus.