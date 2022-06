"We Will Rock You", l'hymne des stades

Aujourd’hui, on va revenir aux hymnes rocks joués dans les stades avec l’un des plus célèbres, si pas le plus célèbre. Un hymne pratique pour les supporters parce qu’une bonne partie peut se faire sans chanter et sans instruments…

Un rythme, un gimmick imparable qui a fait et fait encore le tour du monde des stades. Mais comment l’idée de ce morceau est-elle venue à Queen ? Et bien, la création est liée elle aussi au football.

Nous sommes en 1976 et Queen joue en concert avant un match de Premier League. Alors que le groupe quitte la scène, les supporters entonnent le célèbre chant de Liverpool " You never walk Alone ", dont on vous a parlé dans Rock’s League, d’ailleurs.

Et cette nuit-là, alors qu’il était couché dans son lit, une idée commence à trotter dans la tête de Brian May. Le lendemain matin, il se réveille avec le concept de "We will Rock you"...

