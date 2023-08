"We will Rock You" de Queen pourrait aider à lutter contre le diabète

D’après une étude scientifique publiée dans la revue " The Lancet ", " We Will Rock You " de Queen stimulerait la production d’insuline. Une découverte qui pourrait potentiellement améliorer la prise en charge du diabète.

Selon des travaux de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) dont les conclusions ont été publiées dans la revue " The Lancet Diabetes & Endocrinology ", " We Will Rock You " de Queen déclencherait la production d’insuline.

Comme expliqué dans le magazine ELLE, " le diabète se caractérise par un excès de sucre dans le sang causé par une absence ou une faible production d’insuline par le pancréas. Le traitement de cette maladie repose aujourd’hui sur l’injection d’insuline et sur le respect de consignes diététiques associées ou non à la prise d’un médicament. "

Les chercheurs ont donc tenté de trouver un moyen qui permettrait au corps de sécréter de l’insuline. Le Pr Martin Fussenegger et son équipe ont développé des cellules de synthèse produisant de l’insuline lorsqu’elles sont en présence de musique. Ils les ont enfermés dans des cellules de conception qu’ils ont implantées dans les ventres de souris de laboratoire. Ces derniers ont testé différentes méthodes susceptibles de déclencher la production d’insuline de l’extérieur : la lumière, la température, les champs électriques et les ondes sonores.

Les scientifiques ont testé plusieurs genres musicaux. Ils ont réussi à établir une corrélation entre certains styles de musique et l’induction d’une réponse insulinique à un volume de 85 décibels. La musique rock, caractérisée par ses puissantes basses, est la plus efficace. La chanson " We Will Rock You " de Queen a obtenu le meilleur score.

Elle a " déclenché environ 70% de la réponse insulinique en 5 minutes, et la totalité en 15 minutes. Ceci est comparable à la réponse insulinique naturelle induite par le glucose chez des individus en bonne santé ", a expliqué l’auteur de l’étude Martin Fussenegger. Elle est suivie par la bande originale du film d’action " The Avengers ".

Pour déclencher une libération d’insuline, la musique doit être diffusée pendant au moins trois secondes et n’être interrompue que pendant cinq secondes au maximum. À titre de comparaison, la réponse insulinique était plus faible avec la musique classique. Les chercheurs précisent toutefois que la musique n’a été efficace que lorsque les souris avaient le ventre collé aux haut-parleurs : " Nos cellules de conception ne libèrent de l’insuline que lorsque la source sonore est jouée directement sur la peau au-dessus de l’implant. "

Pour les scientifiques, il y a peu de risques que les cellules, si elles étaient implantées chez les personnes atteintes de diabètes, " libèrent de l’insuline en permanence et au moindre bruit ". En effet, aucune production d’insuline n’a été détectée au contact de " sons du quotidien ", comme celui des sirènes d’ambulances, des avions qui traversent le ciel, ou encore celui des tondeuses à gazon. " Cela pourrait couvrir les besoins typiques d’un patient diabétique qui prend trois repas par jour ", a déclaré le professeur Fussenegger. De nouvelles recherches devront être menées avant la potentielle mise en place de ce traitement.