"We Don’t Talk About Bruno" la nouvelle chanson de Disney que vous allez adorer (détester)

Après neuf années de règne, la chanson au succès mondial "Let it Go" (Libérée, délivrée) de la Reine des Neiges vient d’être détrônée par celle du nouveau du film d’animation de Disney, Encanto.

Le titre "We Don’t Talk About Bruno" (Ne parlons pas de Bruno) risque bien de tourner en boucle pendant quelque temps. En effet, selon le New York Times, il se classe au sein des chansons les plus écoutées en ce moment sur les plateformes de streaming aux États-Unis. De plus, le nouveau phénomène s’est hissé à la première place du Billboard 200 et à la cinquième du Billboard Hot 100. Quant à YouTube, le clip dépasse les 100 millions de vues. La chanson écrite par Lin-Manuel Miranda est également populaire au Royaume-Uni. De milliers des fans publient des vidéos sur l’application TikTok où ils tentent de reproduire la chorégraphie du film. Par ailleurs, la cérémonie 2022 des Golden Globes, qui a été maintenue mais sans public ni télévision, a récompensé le 9 janvier Encanto pour le meilleur film d’animation.

Ce film raconte l’histoire de la famille Madrigal, originaire de Colombie. Depuis plusieurs générations, tous les enfants sont dotés de pouvoirs magiques, à part Mirabel. Mais quand la magie de l’Encanto se retrouve menacée, la jeune fille va tout faire pour sauver sa famille.