''We Are The Champions'' de Queen, l’incontournable hymne des stades

LE Monument des hymnes, celui qu’on retrouve dans tous les stades, dans toutes les salles de tous les sports sans quasi aucune exception. Il s’agit bien évidemment de ''We Are The Champions''.

Tout commence après un concert du groupe pendant lequel les fans chantent le fameux "You never Walk Alone". Freddie Mercury et Brian May se disent que ce serait bien de composer un titre pour unifier les foules, les faire chanter et bouger ensemble. Freddie Mercury dira qu’il a écrit ce titre en pensant au football. Il voulait une chanson participative mais il voulait une dimension plus subtile et plus théâtrale que les classiques chants de supporters. Freddie dira l’avoir construite comme son ''My Way'' a lui.