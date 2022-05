Waze propose enfin une intégration à Apple Music

L’application de navigation de Google se met à jour et permet désormais aux utilisateurs de profiter d’Apple Music, sans quitter l’application.

“Waze et Apple Music s'associent pour offrir aux utilisateurs d'iOS l’accès à une sélection de plus de 90 millions de titres musicaux, à Apple Music Radio et à plusieurs dizaines de milliers de playlists, directement depuis leur application Waze”, explique l’entreprise. “Tous les abonnés pourront désormais accéder à leur contenu audio d’Apple Music à partir du lecteur audio de Waze et l'écouter en conduisant.“

Waze prenait déjà en charge des applications de podcasts comme Stitcher, ou des services de streaming plus populaires, comme Spotify, et ce depuis 2018. L’arrivée d’Apple Music au sein de Waze fonctionnera de la même manière, à savoir en cliquant sur l’icône en forme de note de musique afin de choisir le service de streaming de la marque à la pomme.