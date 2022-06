L’application de navigation de Google se met aux accents français. Comme l’annonce La Dépêche, il est désormais possible de sélectionner trois nouvelles voix.

Antonin le Toulousain, Mireille la Marseillaise, ou Biloute le Ch'timi rejoignent donc Waze, de quoi rendre vos trajets plus chantants. Les trois accents, choisis par les internautes en décembre dernier, sont d’ores et déjà disponibles, en vous rendant dans Mon Waze > Paramètres > Voix et sons > Voix Waze.