Waze France lance trois nouvelles voix avec des accents régionaux

L’application lance trois nouvelles voix de guidages venant de trois régions de la France. Et qui dit régions, dit accents. Les abonnés ont opté pour les suivants : toulousain, marseillais et ch’ti. "Les utilisateurs ont voté pour les trois accents qu’ils souhaitaient le plus entendre sur Waze via un sondage sur le compte Twitter et la page Facebook de Waze France. Après consultation, ce sont les accents ch’ti, toulousain et provençal qui ont remporté les suffrages des internautes." a exprimé l’entreprise dans un communiqué. Ainsi, les utilisateurs qui se rendent dans les paramètres peuvent choisir d’être guidés par Antonin le Toulousain, Mireille la Marseillaise ou Biloute le Ch’timi et ont droit aux expressions célèbres telles que "Attention biloute !" dans le Nord ou "À m’en donné" dans le Sud.