Ways Around : gagnez vos places pour le nouveau festival alternatif bruxellois

On vous partageait récemment nos 3 coups de cœur à ne pas manquer pour la première édition du Ways Around Festival. Du 1er au 3 avril, le festival 100% découvertes investira 3 lieux emblématiques de notre capitale. Du Brass à l’Atelier 210, en passant par l’Atomium, le Ways Around vous invite à suivre un itinéraire alternatif pour découvrir une programmation qui l’est tout autant. Et cerise sur le gâteau, Jam vous offre 2 places pour le jour de votre choix ! Tentez votre chance en participant à notre concours ci-dessous.