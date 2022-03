Ways Around Festival : nos coups de cœur pour cette première édition

Sortir des sentiers battus et favoriser l’émergence d’une nouvelle communauté alternative à Bruxelles, c’est le leitmotiv du Ways Around. Petit nouveau dans la cour des festivals bruxellois, le Ways Around risque de trouver rapidement une place de choix auprès des amateurs de découvertes et de musique indé. Au programme de cette première édition : 3 jours, 12 groupes et un itinéraire alternatif pour (re)découvrir certains lieux emblématiques de notre capitale. On vous partage ci-dessous nos 3 coups de cœur à ne pas manquer du 1er au 3 avril prochain !