Ways Around Festival : guitares survoltées et soirée ciné, nos coups de cœur pour cette deuxième édition

Le 01/04, le festival proposera non pas une mais bien deux soirées. Et non, ce n’est pas un poisson d’avril ! Vous pourrez, au choix, prolonger votre expérience au Lac avec entre autres Penelope Isles (UK) et Pega, ou profiter d’une soirée qui misera sur le futur du post-rock à La Vallée avec notamment les concerts de Jean-Jean (FR) et d’Endless Dive.



Ces derniers nous avaient charmés avec un deuxième album très réussi en 2022. Fan d’Explosions in The Sky et de tout ce qui s’écoute à haut volume ? La formation tournaisienne, qui a résolument placé la Wallonie sur la carte du post-rock, nous plongera dans des atmosphères sonores vastes et contrastées, riches en couleurs et en textures.