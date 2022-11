Ways Around Festival : accueillir le retour du printemps en musique

Lorsque cette bande de passionnés, professionnels du secteur des musiques actuelles a annoncé en 2021 le lancement d’un nouveau festival alternatif à Bruxelles : le Ways Around Festival, beaucoup ont été surpris. Les mesures anti-Covid étaient alors toujours d’application mettant à mal le secteur musical et culturel en général, qui n’apercevait encore aucun espoir de réouverture. De plus, le festival annonçait d’emblée une ambition forte et décalée en amenant une musique très alternative au cœur de 3 lieux iconiques de Bruxelles : L’Atelier210, Le Brass et dans deux sphères de l’Atomium. Malgré ce constat initial risqué, leur détermination et leur passion ont porté le projet à sa réussite.

Portée par l’esprit de leur succès, l’équipe du Ways Around Festival revient en force avec une deuxième édition, une foule d’idées pour la programmation et trois nouveaux lieux partenaires. Le principe reste le même : trois jours de découvertes musicales dans des lieux iconiques ou underground de Bruxelles. Les artistes sélectionnés avec soin pour la line-up se produiront au Lac, à La Vallée et dans la nouvelle salle du Cirque Royal, The Club. Les premiers noms viennent d'ailleurs de sortir et présageant une sélection de qualité.