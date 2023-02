"Wayne’s World" connaîtra une suite ? Dana Carvey sème le doute

En 1992 sortait "Wayne’s World", un film à succès ou Wayne (Mike Myers) et Garth (Dana Carvey) transforment une cave en studio de télévision pour y animer une émission musicale bientôt diffusée localement. Complètement barré, le duo est surtout connu pour son humour et l’immersion dans la pop-culture américaine des années 80-90. Les personnages ont été développés par Mike Myers lui-même à l’instar d’Austin Powers (au départ pour le Saturday Night Live) mais aussi par Bonnie et Terry Turner (That 70’s show).

Le duo était déjà de retour pour le Super Bowl en 2021 pour un spot hilarant avec Cardi B.

Hier, Carvey a enflammé la toile en postant le parfait cliché où on le voit peindre son acolyte. Les deux acteurs, 30 ans plus tard, se glissent à nouveau dans leurs rôles mythiques sur Instagram. La légende note simplement : " Garth dit, ‘j’aime peindre’" avec le hashtag du film. Le poste contient déjà plus de 20.000 likes qui se demandent si cette photo est annonciatrice d’une suite.