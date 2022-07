Wayne Rooney retourne au DC United comme entraîneur

L'ancien joueur vedette de Manchester United Wayne Rooney revient en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain, pour entraîner le DC United dont il portait le maillot en 2018 et 2019, a annoncé le club de Washington dans un communiqué diffusé mardi.

"Wayne est une légende du football et l'un des entraîneurs les plus passionnants et les plus dynamiques de notre sport", a déclaré Jason Levien, co-président du DC United. "Il a déjà prouvé dans sa jeune carrière d'entraîneur qu'il sait diriger un groupe dans l'adversité."

DC United occupe actuellement l'avant-dernière place de la Conférence Est, avec 17 points marqués en 17 matches. L'entraîneur argentin Hernán Losada (ex-Beerschot) a été écarté après la 6e journée de la saison pour mauvais résultats. L'intérim a été confié à Chad Ashton, mais les résultats ne suivent pas: l'équipe de Washington a perdu 7-0 vendredi contre Philadelphia Union.

Rooney, 36 ans, qui est à Washington depuis dimanche, prendra officiellement ses fonctions dès qu'il aura obtenu son visa de travail.