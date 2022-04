Wayne Rooney échoue dans sa mission impossible à Derby County, relégué en D3

L'entraîneur de Derby County Wayne Rooney n'a finalement pas réussi à maintenir son club en Championship (deuxième division anglaise), mission rendue presque impossible par un retrait de 21 points pour mauvaise gestion financière.

La défaite des Rams 1 à 0 contre Queens Park Rangers lundi après-midi combinée au match nul de Reading à domicile contre Swansea 4 à 4 a officiellement relégué le club entraîné par l'ancienne gloire de Manchester United.

La situation était devenue très compliquée pour le club des Midlands après le retrait de points et son placement sous redressement judiciaire en septembre.

"Je veux reconstruire ce club, a affirmé Rooney après le match. Mais la reprise (du club, ndlr) doit s'effectuer rapidement. Si ce n'est pas le cas, je n'ai aucune idée de mon futur, ni de celui du club."

L'homme d'affaires américain Chris Kirchner est présenté comme favori pour reprendre le club par la presse britannique.

Derby, qui attend toujours d'être fixé sur son sort en dehors des terrains, occuperait actuellement la 17e place du championnat à 24 équipes, loin de la zone de relégation, si aucun point ne lui avait été soustrait.

"Je suis déçu, triste, en colère, mais finalement fier de mes joueurs, de mon équipe technique et des supporters, qui ont été excellents", a ajouté l'ancien capitaine de l'Angleterre.

"Nous savons que nous ne serions pas en danger sans la sanction qu'on nous a infligée, a-t-il aussi regretté. C'est comme ça que le précédent propriétaire du club nous a laissés, on a essayé de ramasser les morceaux et d'en faire quelque chose d'incroyable. Nous y étions presque mais nous n'y sommes pas parvenus."

En janvier, Rooney avait refusé un entretien pour le poste d'entraîneur dans son club formateur, Everton, en expliquant qu'il avait "une tâche à accomplir à Derby".

Fulham et Bournemouth sont pour le moment en position de retrouver la Premier League, avec respectivement dix et six points d'avance sur Huddersfield, troisième.