Wavre veut soigner son entrée de ville : des arbres remplaceront la fontaine sur le rond-point du boulevard de l’Europe

Le rond-point du boulevard de l’Europe à Wavre, où passent chaque jour des milliers d’automobilistes, va bientôt changer de physionomie. Les autorités communales ont décidé de supprimer la fontaine qui l’ornait depuis le début des années 90. Cet ouvrage avait été voulu par l’ancien bourgmestre Charles Aubecq, qui avait trouvé l’inspiration à Sainte-Maxime, dans le sud de la France, où trônait une fontaine similaire.

"Aujourd’hui, cette fontaine ne fonctionne plus et elle est irréparable, explique l’échevin Paul Brasseur. En plus, elle occasionnait de grandes déperditions d’eau, en raison d’une perte d’étanchéité du bassin."

Mardi, les ouvriers communaux vont donc commencer à démanteler la fontaine. Une fois qu’ils auront fait place nette, des arbres seront plantés.

"Le carrefour est l’un des plus importants, si pas le plus important du Brabant wallon. Il est au pied de l’autoroute, à l’entrée de la ville de Wavre, sur un axe principal, avec de multiples embranchements. Donc il est important que ce soit une belle porte d’entrée de la ville de Wavre."