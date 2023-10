Wavre va installer des distributeurs de serviettes hygiéniques dans des écoles primaires

Les ragnagnas, la crise de fille, l'ovule... A l'évidence, les élèves de 12 ans ne sont pas très à l'aise quand il s'agit d'évoquer les règles. Il y a de la gêne dans l'air et beaucoup de méconnaissance. Alors cette initiative de la ville de Wavre va probablement les aider à aborder cette question avec moins de tabou. Des distributeurs de serviettes hygiéniques bio seront installées dans les trois écoles primaires communales, elles seront gratuites, à charge pour chaque école d'étudier l'endroit le plus adapté pour respecter la pudeur et l'intimité des jeunes filles. Pour Céline de Decker, éducatrice à l'école Vie à Bierges, cette action a tout son sens :

" Dans mon bureau, certaines jeunes filles éprouvent de la difficulté quand il s'agit de me demander une protection, elles sont toujours intimidées. D'autres ne veulent pas que leurs amies soient au courant; c'est le signe que nous devons encore travailler sur ces questions et on va tout faire pour dédramatiser."