Wavre : une PME révolutionne le monde du vélo électrique avec un moteur offrant un changement de vitesse automatique continu

On connaissait la voiture à boîte de vitesses automatique. Voici le vélo électrique à transmission automatique ! Le principe est le même : plus besoin de changer les vitesses soi-même ; Un logiciel intégré au moteur le fait automatiquement. C’est une petite société wavrienne qui est à l’origine de cette innovation technologique. Et c’est une première européenne pour les ingénieurs et leur partenaire industriel et commercial.

De la matière grise dans un moteur

Les bureaux et ateliers de l’entreprise wavrienne "E2Drives"comptent aujourd’hui 22 personnes, dont de nombreux ingénieurs. Après 11 ans de travail, les fondateurs du projet ont pu créer un moteur électrique permettant un changement de vitesse automatique continu. "J’ai constaté qu’il n’est pas facile pour tout le monde de changer de vitesse, d’être dans le bon rapport. Il serait tellement plus simple de juste s’asseoir et de pédaler sans effort ; C’était l’idée de départ et c’est ce qu’on propose aujourd’hui", explique Arthur Deleval, cofondateur de la société.

Relié à des capteurs, le dispositif intègre un double moteur équipé d’un logiciel permettant de fournir une transmission fluide et adaptée à la route. "Le premier moteur pilote le rapport de vitesse de transmission. Le second moteur donne le bon niveau d’assistance", commente Simon Godfrind, l’autre cofondateur.