Wavre : une journée gratuite à Walibi pour 2500 enfants issus de milieux défavorisés

Des enfants, issus des 4 coins de la Wallonie, ont été invités à passer la journée à Walibi, sans débourser un euro. Ces jeunes n’ont pas l’habitude de pouvoir profiter de ce genre d’attractions car ils vivent pour la plupart en milieu d’accueil.

Une invitation de l’asbl " Arc-en-Ciel "

Pour permettre à ces enfants de s’évader un peu, l’asbl " Arc-en-Ciel " les accompagne tout au long de l’année. Cette asbl, vient en aide aux enfants issus de milieux défavorisés. La journée à Walibi, pour beaucoup, c’est LE rendez-vous de l’année !

"C’est une organisation de jeunesse et nous rendons différents services à des associations qui sont membres, précise Sophie Vanderheyden (la porte-parole de l’asbl Arc-en-Ciel). Tout tourne autour des loisirs que nous organisons pour des enfants qui sont placés en maison d’accueil par le juge et qui sont retirés à leur famille pour quelques mois ou quelques années mais cela s’adresse aussi à des écoles de devoirs et des maisons de quartiers ou des maisons de jeunes".