Wavre : ultimes préparatifs à J-1 de la rentrée scolaire pour les enfants de Stéphanie

Une farde, des stylos, des lattes, des crayons de couleurs, des réserves pour porte-mines, une gomme,… A la veille de la rentrée scolaire, nombreuses étaient les familles à boucler les derniers préparatifs, ce dimanche, dans les rares commerces ouverts. C’était par exemple le cas à Wavre, pour Stéphanie et deux de ses trois enfants.

"La rentrée, c’est aussi une préparation psychologique", dit la mère de cette famille monoparentale. "On voit si tout est bien organisé. Puis, on s’y met tous et cela se passe bien. C’est amusant !" Amusant, mais cher pour le portefeuille car il faut aussi penser aux vêtements, aux repas, aux déplacements,…

Anaïs, elle, n’est pas spécialement enthousiaste à l’idée de rentrer en classe de 5e secondaire. "Mais il faut bien que je puisse avoir un diplôme". Quant à Thiméo, il se dit prêt à aller dormir plus tôt pour bien débuter sa première année de secondaire, comme il l’explique dans le reportage audio ci-joint.