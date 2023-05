Que couvre-t-elle ? Par exemple la pose de batardeau, sorte de barrage temporaire en cas de montée des eaux ou encore la construction d’un muret pour empêcher l’eau de passer.

Parmi les 35 primes octroyées, seules 9 d’entre elles sont allées à des commerçants. Jean-Marc Van den Bosch tient un magasin de cuisine dans la rue du progrès, il hésite encore à la demander : "j’ai laissé cela traîner, probablement parce que je ne me sentais pas le courage, la détermination, de relancer un nouveau dossier pour un montant qui n’allait couvrir qu’une petite partie des travaux que j’envisagerais de faire. Et puis… Cela signifie d’être à nouveau dans les travaux", explique-t-il. Le commerçant pointe aussi la barrière psychologique. Il n’a plus vraiment envie d’entendre parler d’inondation.