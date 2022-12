Wavre : ouverture du tout premier pop-up store Créa-Job pour promouvoir 22 porteurs de projets d’entreprises wallons

La couveuse d’entreprises "Créa-Job" a lancé son tout premier pop-up store de Wallonie, ce jeudi, dans une boutique de la rue du Commerce, en plein cœur de Wavre.

22 créateurs wallons y présentent leur savoir-faire dans ce magasin éphémère, jusqu’au 30 décembre prochain. Vêtements, cosmétique, décoration, articles pour bébés, produits de bouche (sauf produits frais) et bijoux… Autant d’articles artisanaux wallons mis en lumière, pour aider ces 22 porteurs de projets à prendre leur envol d’indépendant, malgré un contexte économique difficile.

Montrer son savoir-faire

Les participants, formés et accompagnés par les professionnels de Créa-Job et leurs partenaires, assurent une présence en magasin par groupes de deux ou trois, tour à tour, pour montrer leur savoir-faire au public et séduire les clients potentiels. Parmi ces indépendants venus tester leur métier sur le terrain: Charlotte Brasseur, créatrice d’objets en céramique à Genappe. "C’est une vitrine qui me permet de faire connaître mon travail au travers de ce magasin éphémère, ici, à Wavre. Grâce à la visibilité du travail des autres et à une certaine émulation qui se crée entre nous, cela permet de partager nos réseaux respectifs. Cela fait 5 ans que je fais de la céramique en tant qu’indépendante complémentaire, mais sans réelles possibilités de débouchés. Avec Créa-Job, j’ai reçu un accompagnement et une formation pour tout ce qui concerne la communication, la comptabilité, l’administration et c’est vraiment essentiel pour la viabilité de mon travail".

Du local wallon

Véritable tremplin vers l’autonomie commerciale, le projet pilote installé en cette fin d’année à Wavre devrait donner un sérieux coup de pouce à des créateurs venus des quatre coins de Wallonie. Géraldine Calbert, d’Ambly, près de Nassogne (province du Luxembourg), présente ses articles pour bébés. "Je commence à développer toute une gamme d’articles pour les très jeunes enfants, car l’entreprise où je travaillais a fermé. Ici, on est bien accompagné. Et présenter mes produits dans ce lieu, c’est une belle opportunité. De plus, partager cette expérience avec d’autres créateurs, c’est aussi exceptionnel".



Pour Léa Bracq, de Rochefort (dans le Namurois), le pop-up store wavrien constitue une vraie vitrine pour ses vêtements évolutifs destinés aux enfants de 0 à 12 ans. "Ce genre de vêtement correspond à 3 ou 4 tailles par rapport aux vêtements habituels. C’est donc une économie (de tissu et d'argent)! Grâce à Créa-Job, j’ai pu démarrer mon projet ! Je suis accompagnée. Et c’est très bien pour ne pas être trop vite lâchée dans la réalité et se retrouver toute seule chez soi. Garder du lien, c’est important. Cela nous permet aussi de rencontrer les clients". Et côté clients, on semble apprécier : "Je suis surprise de voir autant de belles choses faites par des artisans locaux. Et ces personnes sont vraiment très aimables et souriantes".

Stop ou encore

Si l’expérience wavrienne s’avère concluante, d’autres pop-up stores pourraient voir le jour dans d’autres villes wallonnes. "Après ce test-ci, nous allons faire une évaluation", explique Delphine Warny, porte-parole de Créa-Job. "Nous pourrons peut-être réitérer l’expérience ici ou ailleurs en Wallonie. Dans notre formation, nous insistons aussi sur l'importance du commerce en ligne. Nous voulons donner un maximum de chances pour la réussite des porteurs de projets".

Notons que la Région wallonne octroie aussi des aides financières, moyennant certaines conditions, aux personnes qui suivent ce genre de parcours formatif.

Le premier pop-up store "Créa-Job" et de ses partenaires, c’est donc jusqu’au 30 décembre inclus, au n°23, rue du Commerce, à Wavre.