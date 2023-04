Wavre Limal : près de 2 millions d’euros de la Région pour le projet de nouveau stade

C’est plus qu’un ballon d’oxygène pour Wavre et sa Régie communale autonome ! C’est un véritable ballon d’argent pour les finances nécessaires à la concrétisation du projet de nouveau stade du Royal Wavre Limal, club de football bien connu des Brabançons wallons.

Le gouvernement wallon vient d’annoncer 1 million 940.000 euros pour soutenir ce projet tant attendu des footballeurs, longtemps contraints de se contenter d’infrastructures minimalistes. Parmi celles-ci : des vestiaires de fortune aménagés dans des containers, en bordure du terrain n°5, à hauteur de la fin de l’avenue du Centre sportif, à Wavre. C’est sur ce terrain que le nouveau stade doit être construit, pour un budget total avoisinant les 3 millions d’euros.

"Cette subvention est un réel soulagement", explique Luc Gillard, échevin des sports. "Cela va nous permettre de voir l’avenir avec beaucoup de sérénité. Le nouveau stade comportera 7 vestiaires, un nouveau terrain synthétique, 150 places, des accès aménagés pour les PMR (personnes à mobilité réduite), une nouvelle buvette avec vue panoramique et une promenade. Nous avons travaillé, en partenariat avec notre bureau d’architectes, en consultant l’asbl Plain-Pied (pour les déplacements des PMR) et avec les responsables du club Wavre Limal (pour les aspects pratiques). Le dossier est prêt. Il ne reste que quelques étapes pour finir la procédure. Et je pense que tout devrait bien se passer. Nous espérons commencer les travaux en septembre prochain, pour les finir deux ans plus tard".

De leur côté, les acteurs de terrain se montrent optimistes, mais prudents ! "Nous, on y croit", assure Thierry Wilmes, correspondant qualifié et président des Jeunes de Wavre Limal. "La commune fait le nécessaire. Et j’espère que le projet va se concrétiser. Mais on sera vraiment rassurés quand les engins de chantier seront sur le terrain, vers août, septembre ou octobre". Positif, mais très prudent, Pierre Vergeylen, bénévole, affirme que "la commune a déjà fait des promesses à plusieurs reprises, mais qu’il attend toujours du concret".