Wavre : les deux conseillers communaux DéFI rejoignent la majorité MR-PS et s'occuperont de la participation citoyenne

Toutes les parties insistent sur un point, cet élargissement de la majorité n'est pas le fruit d'un marchandage.

"C'est vrai que traditionnellement, les partis qui entrent dans une majorité exigent des postes d'échevins ou de président de CPAS ou de président de telle ou telle régie, ajoute Luc D'Hondt. Ce n'est pas notre but. Ce que nous souhaitons, c'est travailler au profit des citoyens. Nous faisons cela sans rémunération, sans jeton de présence. C'est notre façon de faire de la politique."

Un discours qui ne peut que réjouir François De Smet, le président de DéFI, venu assister à l'annonce des fiançailles.

"DéFI fait de la politique comme à mon avis beaucoup plus de partis devraient en faire, c'est-à-dire de manière assez désintéressée, explique-t-il. C'est de la politique dans le plus beau sens du terme, dans un esprit de collaboration. Nous sommes présents dans neuf majorités en Wallonie et c'est la quatrième en Brabant wallon. Et pour nous, c'est aussi une manière d'acquérir de l'expérience. Nous allons aussi utiliser l'expérience que nous avons déjà au profit des citoyens et améliorer tout ce qui peut l'être dans la politique actuellement menée à Wavre."