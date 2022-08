Wavre : le projet d’aménagement du parking des Mésanges a-t-il du plomb dans l’aile ?

Les membres de l’opposition rappellent de leur côté avoir toujours mis en doute l’utilité de ce projet. Aujourd’hui toujours gratuit, le parking des Mésanges affiche rarement complet et sa situation, un peu décentrée, n’en ferait pas le lieu idéal pour un parking de délestage, ni même pour la gare. Si la ville et son partenaire abandonnent le projet, les Engagés et Ecolo ne devraient pas donc s’en plaindre. Ce qui ne les empêche pas de se poser pas mal de questions. Et notamment celle du devenir la convention qui lie Wavre à Indigo pour vingt ans. "Il faut qu’ils revoient le contrat, réclame le chef de groupe Ecolo Christophe Lejeune. Cette convention a été prise, je pense, pour que ce parking naisse. On nous apprendrait que Wavre a donné la concession de ses parkings pour vingt ans à une société qui ne tient pas ses engagements, et donc en fait pour rien". Il pointe du doigt les Mésanges, mais aussi la signalisation des parkings. Il va même plus loin : "Ce qui se passe ici, c’est parce qu’on n’est pas capable de prendre à bras-le-corps un vrai projet de mobilité pour Wavre", déplore-t-il. Pour leur part, les Engagés réservent leurs remarques et leurs questions pour la prochaine séance du conseil communal.