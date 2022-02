Wavre : le Festival bruxellois "Anima" se décentralise à la Sucrerie

Plusieurs films d’animation seront présentés à La Sucrerie, à Wavre les 4, 5 et 6 mars prochains. Le partenariat permet au Festival international du film d’animation de toucher le public brabançon wallon. Mais cette collaboration va surtout doper la relance du hall polyvalent durement impacté par la crise sanitaire et le report des grands spectacles qui a coûté à la Province et surtout à la Ville entre 25 et 28 millions d’euros, avec un emprunt important.

Anne Masson, présidente de la Régie communale autonome de Wavre : "Nous étions en pleine montée en puissance et puis tout s’est arrêté et nous avons dû rassembler notre énergie pour tenir bon et j’espère que toute cette force nous permettra de redémarrer en douceur mais redémarrer quand même".

Un nouveau partenariat

Pour éviter le naufrage et doper la relance en attendant le retour des grands spectacles au printemps, le site wavrien annonce un partenariat avec le festival Anima.

Patrick de Longrée, directeur de La Sucrerie : "Dans le cadre du festival Anima, il n’y avait pas de décentralisation au cœur du Brabant wallon et c’est comme cela que ce partenariat a pu se sceller avec la Sucrerie à Wavre. La programmation reprend les droits et je pense qu’à l’avenir les choses vont être plus roses qu’avant ".