Wavre : le célèbre carillon Saint-Jean-Baptiste fait une cure de jouvence pendant 4 mois

Les Wavriens n’en croient pas leurs oreilles ! Depuis ce lundi matin, ils n’entendent plus le son du célèbre carillon de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste. Seules deux cloches marquent encore les heures. Mais la "ritournelle" et les concerts de carillon (mercredi, samedi, cours et événements de la Ville) sont sur pause. En cause : la nécessaire cure de jouvence de l’instrument aux 50 cloches.

70 ans déjà

Le carillon de Wavre a déjà 70 ans. Il est un des carillons les plus utilisés en Europe. "Il souffre d’usure. Certaines pièces sont abîmées. Le son n’est plus très bon et le clavier ne répond plus comme avant", explique Audrey Dye, carillonneuse à Wavre (et à Mons). Depuis ce lundi matin et pendant environ une semaine, une équipe de spécialistes venus des Pays-Bas va démonter l’instrument. "Tout doit être démonté. Seules les cloches restent ici, mais de nombreuses pièces, comme les marteaux et les battants (qui viennent frapper la cloche pour la faire vibrer), doivent être restaurées en atelier", explique Audrey. Certaines réparations seront effectuées chez les spécialistes néerlandais, leaders européens du secteur. Un nouveau clavier sera livré, l’ancien étant destiné aux visiteurs du clocher. "Ce sera une pièce d’exposition et d’expérimentation. C’est du patrimoine, donc nous n’allons pas détruire ce vieux clavier", souligne la carillonneuse.

4 mois de réparation

Démonter 43 cloches petites et moyennes et 7 grosses cloches (la plus lourde pèse près de deux tonnes), récupérer et traiter les marteaux, les battants, les pièces mécaniques, fournir un nouveau clavier adapté à l’instrument wavrien, réinstaller le matériel… Autant d’opérations qui vont prendre du temps. Environ 4 mois ! "Nous espérons terminer l’opération fin décembre ou début janvier", explique Frédéric Vaessen, président de l’asbl VisitWavre. "Mais en fonction des réparations à assurer, cela pourrait prendre un peu plus de temps. Nous voulons en tout cas finir à temps, c’est-à-dire avant le week-end de l’ascension (mai 2023). Car nous allons enfin pouvoir organiser le Jeu de Jean et Alice, un spectacle au caractère historique qui rassemble environ 500 participants et qui exige l’utilisation du carillon", souligne Frédéric Vaessen. "La crise sanitaire a engendré du retard, mais nous fêterons en mai prochain les 800 ans (+1) de la Charte des Libertés".

150.000 euros

Le coût de l’opération de lifting devrait avoisiner les 150.000 euros, à charge de la fabrique d’église et de la Ville de Wavre. "Je suis impatiente de pouvoir rejouer et de pouvoir donner cours sur le carillon rénové", avoue Audrey Dye. Un instrument particulier, patrimonial et qui semble susciter un regain d’intérêt chez beaucoup de citoyens, y compris chez les jeunes. Il y a un peu plus de 3 ans, un concert de carillon à Wavre a offert une version surprenante d’un extrait du répertoire du groupe grunge Nirvana ! Un hommage insolite à Kurt Cobain !